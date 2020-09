Leeds s’est incliné (1-1, 9 tab à 8) pour son entrée en lice en coupe de la Ligue anglaise, mercredi, face à Hull City, pensionnaire de troisième division.

Après cette défaite, l’ancien entraîneur de l’OM et aujourd’hui à la tête de Leeds, Marcelo Bielsa prend ses responsabilités. “Nous avons fait un effort, mais nous n’avons pas bien défendu, ni attaqué. Nous manquions de synchronisation et c’est la responsabilité de l’entraîneur. Je prends la responsabilité. Cela m’attriste d’avoir été éliminé si tôt”, a indiqué l’entraîneur de Leeds.

Avant de poursuivre son explication : “J’imaginais que nous allions réaliser plus que ce que nous avons produit en fonction de la préparation de ce groupe. L’équipe était composée de joueurs pour imaginer une meilleure performance que celle obtenue. A l’entraînement, ils travaillent dur et c’est dans les matchs qu’ils doivent montrer qu’ils sont préparés. Ils sont jeunes et auront plus d’occasions de se montrer, mais ce soir nous en avons laissé une.”