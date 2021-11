Débarqué à l’OM avant l’avènement d’une nouvelle ère, Luis Henrique peine à s’imposer dans les plans de Jorge Sampaoli. Le Brésilien n’y arrive pas et un prêt dès janvier est évoqué afin de lui donner une nouvelle continuité.

Arrivé à l’OM comme un grand espoir du pays, Luis Henrique n’est pour l’instant qu’un feu de paille. Débarqué sur la Canebière pour 8 millions d’euros, le jeune ailier de 19 ans ne parvient pas à s’imposer dans cette toute nouvelle équipe dirigée par Jorge Sampaoli. Depuis son arrivée en septembre 2020, tout, ou presque, a changé et il est désormais difficile pour lui de s’intégrer dans un nouveau groupe. Une situation claire qui n’est pas passée inaperçue auprès de la direction marseillaise. Selon FootMercato, le Brésilien devrait être prêté en janvier afin de retrouver du temps de jeu et une dynamique positive. Des pistes en Ligue 1 et en Ligue 2 sont envisagées.