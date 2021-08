Ce matin avant l’entraînement, le Français a été pris à partie par des fans du Barça lui reprochant le départ de Lionel Messi.

Les fans du FC Barcelone ont déjà trouvé le coupable idéale dans l’affaire Lionel Messi. Son nom : Antoine Griezmann. Le Français a été accueilli à la Ciutat Esportiva, le centre d’entraînement du Barça, par des cris et des insultes lui reprochant d’avoir forcé le départ de Lionel Messi. Arrivé au volant d’une Rolls Royce le champion du monde 2018 s’est attiré les foudres de dizaines de supporters.

« Messi part à cause de toi ! », « Mercenaire ! » ont scandé les quelques fans réunis à l’entrée de la Ciutat Esportiva. Il ne faut pas oublier qu’avec le départ de Lionel Messi, Antoine Griezmann devient le joueur le mieux payé de l’effectif, avec près de 35 millions d’euros brut par saison. Un salaire qui fait débat, surtout en comparaison au rendement du joueur depuis son arrivée de l’Atlético Madrid. Autant dire qu’à l’annonce du départ de l’Argentin à cause de la masse salariale trop importante du club, tous les regards se sont immédiatement tournés vers Griezmann.