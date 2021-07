Denis Balbir donne son avis sur l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Il émet quelques doutes sur le défenseur espagnol de 35 ans et ne partage pas forcément cet avis.

Pour But Football Club, le journaliste a lâché : « Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. »

Avant de rajouter : « Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. J’ai du mal à comprendre l’intérêt, contrairement à Donnarumma. À la vue de son âge, de sa marge de progression et de son poste particulier, l’Italien est un super coup. »