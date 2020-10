Barré par les blessures et la concurrence d’Ansu Fati, Ousmane Dembélé était annoncé sur le départ et semblait se diriger vers United. Il n’en sera rien selon Ronald Koeman.

Bien qu’en difficulté sur les bords de la Catalogne, Dembele ne veut pas partir. Le coach du Barça l’a confirmé et assure même qu’il compte sur l’ailier français cette saison.

“Nous pouvons compter sur des joueurs de qualité sur le plan offensif. Dembélé peut jouer sur les deux côtés, mais il y a beaucoup de concurrence. Pour l’instant, Ansu Fati devance Dembélé dans la hiérarchie. Si un joueur est mécontent, il doit seulement me parler. Je veux des joueurs heureux. Si un joueur ne veut plus être ici, il faut me le dire. Et Dembélé ne m’a rien dit. Je compte sur lui” a assuré l’entraîneur de l’International Français.