Le vice-président sportif, Rafael Yuste, a présenté le tournoi mondial de la Barça Academy qui se déroule à Pâques (du 11 au 14 avril) à la Ciutat Esportiva et a également fait le point sur le marché barcelonais avec notamment deux grands noms sur la table : Erling Haaland et Ousmane Dembélé.

Le Barça veut préserver sa jeunesse

Depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, le club Blaugrana donne une impression de renaissance. Fort de ses nombreuses recrues pertinentes au mercato hivernal (Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, Dani Alves) et du visage séduisant affiché en championnat, le Barça retrouve peu à peu son standing. Et le club souhaite poursuivre dans cette lignée en traitant des dossiers importants au plus vite, à l’instar de Pedri, Ansu Fati et Ronald Araujo qui pourraient tous se voir prolongés d’ici quelques semaines. Idem pour Gavi, la jeune pépite barcelonaise, qui suscite de plus en plus d’intérêt en Europe «Gavi est un excellent exemple pour tous les enfants de la Masia. Nous travaillons pour parvenir à un accord avec lui et son agent pour le renouvellement», déclarait Rafael Yuste.

Porte ouverte pour Dembélé, un peu moins pour Haaland

Toutefois, certains dossiers demeurent plus embarassants. C’est notamment le cas de Sergi Roberto, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain «nous discutons avec Sergi Roberto et ses agents. C’est un footballeur qui vient d’ici et j’espère que les négociations se termineront bien», exprimait Yuste. Un autre sujet brûlant est celui du Français Ousmane Dembélé. L’attaquant retrouve un niveau très convaincant depuis son retour dans le groupe catalan, mais son avenir reste encore en suspens à l’heure actuelle. Toutefois, Yuste se montre optimiste «Dembélé est très content, je le vois meilleur que jamais. Il y a encore beaucoup de négociations et nous verrons ce qui se passera. Mais l’intention de le renouveler est là». Enfin, le vice-président a avoué la difficulté du cas Erling Haaland, sur lequel il ne compte pas prendre de risque «Nous travaillons dans la discrétion, mais nous ne ferons aucune manœuvre imprudente», a rappelé Yuste.