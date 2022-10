Pari de Xavi Hernandez, Ousmane Dembélé pourrait bien causer sa perte alors que le FC Barcelone lui a mis un premier coup de pression.

Chouchou de Xavi Hernandez, Ousmane Dembélé a été prolongé sous la demande du technicien espagnol. Joan Laporta aurait cédé à ses désirs suite à la réduction des prétentions économiques de l’international français. Une présence chez les Blaugranas qui poserait désormais problème alors que Raphinha a débarqué cet été dans une opération estimée à 58 millions d’euros. Une concurrence faussée par les préférences de Xavi Hernandez mais le FC Barcelone se tourne vers l’avenir et aurait mis un premier coup de pression à son technicien.

Selon les informations divulguées par Todo Fichajes, la suite est claire dans l’esprit des dirigeants catalans. L’idée serait de vendre Ousmane Dembélé, de le céder dès que possible soit dès cet hiver. Lié jusqu’en juin 2024 avec les Blaugranas, il pourrait réitérer les mêmes caprices que l’été dernier ce dont le FC Barcelone se méfie désormais. La direction aurait affirmé cette ligne de conduite en interne ce que Xavi Hernandez aurait d’abord eu du mal à comprendre avant qu’un coup de pression ne le persuade de se focaliser sur l’éclosion de Raphinha. Dembélé doit disparaître du onze, tandis que le Brésilien doit grapiller de plus en plus de temps de jeu. En cas de refus, Xavi Hernandez pourrait être en sortir fragilisé.