Il y a une semaine jour pour jour, le football a vécu un moment historique. Suite à un incident considéré comme raciste, le 4e arbitre du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir avait eu une explication avec Pierre Webo et Demba Ba.

Une semaine plus tard, Ousmane Doye (42 ans et sans club depuis 2019) a tenu à mettre les choses au clair et souhaite faire la paix avec l’arbitre roumain au nom de son ami Demba Ba. Il s’es réconcilié avec ce dernier et souhaite lui laisser une nouvelle chance.

« J’ai obtenu le numéro de (Sebastian) Coltescu, je lui ai dit que j’étais avec lui. Je sais qu’il n’est pas du tout raciste. C’était un malentendu. J’ai parlé à Demba Ba. C’est mon très bon ami. Je lui ai expliqué et il a très bien compris. J’ai donné son numéro à Sébi (Colescu) et je lui ai dit de l’appeler, de parler. Ils ont parlé, ils s’entendaient très bien. Ils m’ont tous deux rappelé et m’ont dit qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bon, tout comme Coltescu à propos de Demba. Les deux s’entendaient. Demba a dit qu’il n’avait rien entendu de mal de la part de Coltescu, mais qu’il pense que le mot « noir » ne devrait pas être utilisé dans un stade et Sebi l’a compris. » Tout est bien qui fini bien…