Seulement neuvième de Serie A, la Juventus connaît un début de saison compliqué. Le meilleur buteur de l’histoire du club piémontais, Alessandro Del Piero, s’est dit inquiet par la situation actuelle de la Vieille Dame.

« La Juve manque de plusieurs choses en ce moment. Cette année, il y a eu un autre changement d’entraîneur, le troisième en trois ans. L’environnement de la Juve est un environnement qui vous amène à ne pas être satisfait, vous devez toujours gagner et tout est exagéré pour le meilleur et pour le pire. Par conséquent, lorsque vous traversez un moment comme celui-là, c’est difficile », a indiqué le champion du monde 2006 pour Sky Calcio Club. »Ils savent probablement en interne quelles parties méritent plus d’attention. Aujourd’hui, la pire chose qui puisse arriver à la Juve est qu’il y ait une attaque contre les joueurs, le club et l’entraîneur. Quand il y a des moments de crise, il faut rester unis. Penser que l’entraîneur ne comprend rien, que le joueur ne court pas, que le club n’est jamais là, sont des injections de poison qui font mal à tout le monde », a rajouté Del Piero.