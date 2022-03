Les dirigeants du Real Madrid et du PSG ont mangé ce mercredi au restaurant exclusif Zalacaín, avant le match retour du 1/8e de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid. Florentino Pérez est arrivé le premier sur les lieux, un quart d’heure avant 14 heures, et Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté quatre minutes plus tard. Reste que la rencontre était bien différente d’il y a trois semaines à Paris.

Selon les informations du journaliste espagnol Josep Pedrerol , présentateur de ‘El Chiringuito’, « le repas s’est très bien passé et a duré 1h45 ». C’est-à-dire que plus de temps était consacré à l’après-dîner que dans la capitale française. En revanche, « il y avait deux sujets tabous et c’était Mbappé et la Super League ». Puisque tout s’est bien passé, Florentino Pérez a décidé de faire un cadeau spécial au président du PSG. Ce n’est un secret pour personne qu’Al-Khelaïfi a halluciné hier en mettant le pied au Santiago Bernabéu lors de l’entraînement de l’équipe de Pochettino. Avec Leonardo et Pochettino, il a regardé avec étonnement ce que le stade devenait. Et pour qu’il l’ait toujours en tête, Florentino lui a offert une maquette du résultat final du nouveau stade dont profitera bientôt le Real Madrid.