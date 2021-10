Buteur hier soir en Europa League avec les Hammers de West Ham, Declan Rice s’est confié sur sa saison mais également les rumeurs de transfert.

« Tout le monde sait ce que je pense de West Ham, de jouer sous la direction du manager et de jouer avec le groupe de joueurs avec lequel je joue. Je pense que vous pouvez voir dans mes performances que rien ne me préoccupe, rien ne me concerne. Je joue avec le sourire, je vais sur le terrain et je dirige l’équipe. (…) La mentalité ici est que chaque compétition à laquelle nous participons est une compétition que nous pouvons gagner. (Sur la Ligue Europa) C’est une nouvelle compétition à laquelle nous participons et nous voulons la gagner. Pour les fans, vous pouvez voir à quel point je suis heureux sur le terrain. » a-t-il déclaré, rapporte « The Guardian. »