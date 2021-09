Une nouvelle fois décisif face à l’Inter en Ligue des Champions, Eduardo Camavinga continue de briller en Espagne. Et celui-ci n’oublie pas d’où il vient.

« On savait que ça serait difficile. Quand je rentre, (Carlo Ancelotti) me dit qu’il y a beaucoup d’espaces. Sur le but, c’est un enchaînement que j’ai appris à Rennes grâce à Mathieu Le Scornet (ancien membre du staff aujourd’hui entraîneur adjoint à Strasbourg).

Je travaille quotidiennement pour être performant. Mais il ne faut pas s’arrêter là, il y a un match ce week-end », a-t-il assuré au micro de BeIN Sports.