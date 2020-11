Ray Clemence s’est éteint à l’âge de 72 ans après avoir combattu un cancer depuis plusieurs années.

Portier emblématique de Liverpool entre 1967 et 1981, il avait disputé 665 rencontres en carrière sous les couleurs des Reds, remportant 5 titres de champion d’Angleterre (1973, 1976, 1977, 1979, 1980) et 3 Coupes d’Europe des clubs champions (1977, 1978, 1981). Avec les Three Lions, il a totalisé 61 sélections. Après sa carrière de joueur, su’il a terminée à Tottenham, il est devenu entraîneur des gardien de la sélection anglaise.