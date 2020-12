La sortie de Mino Raiola dans la presse italienne ne va pas arranger la situation de Paul Pogba à Manchester United. L’agent du Français avait indiqué que l’histoire entre le club anglais et le milieu de terrain était terminée.

L’ancien joueur de Liverpool devenu consultant, Jamie Carragher, a défoncé Paul Pogba. « Débarrassez-vous de lui ! Je le dis depuis un an. C’est le joueur le plus surcôté que j’ai vu dans toute ma vie. Ces deux-là (Raiola et Pogba) sont une honte. Nous regardons tous l’agent et nous allons demander à Pogba ce qu’il en pense. Mais aujourd’hui, les agents ne sont pas que des agents. Ils sont comme des parents, des conseillers financiers, des amis, ils partent en vacances avec les joueurs. Ces deux-là sont très proches. Pogba savait donc parfaitement ce que Raiola allait dire. Si ce n’est pas le cas, il devrait le virer », a indiqué Jamie Carragher au sujet de Paul Pogba.