Le FC Barcelone est prêt à tout pour remplacer Sergio Busquets. Une offre serait déjà en préparation pour s’offrir Bruno Guimaraes.

Star du FC Barcelone d’antan, Sergio Busquets semble prêt à tirer sa révérence. En fin de contrat en juin prochain, l’Espagnol de 34 ans devrait quitter la Catalogne pour vivre le rêve américain. Un départ qu’il est nécessaire de combler, et rapidement, aux yeux de Xavi Hernandez. C’est dans ce cadre que la direction du Barça serait sur la piste menant à Bruno Guimaraes. Un transfert dont la faisabilité ne cesserait de croître, jour après jour.

En effet, d’après les informations recueillies puis dévoilées par TDF, Newcastle aura bien du mal à retenir Bruno Guimaraes et ce, dès janvier. Si Liverpool et Chelsea s’avancent avec de sérieux arguments, c’est en Espagne qu’il pourrait bien finir par atterrir. Favorable à l’idée de rejoindre la Catalogne au détriment des Magpies, le Brésilien de 24 ans et son agent seraient d’ores et déjà entrés en négociations avec les Blaugranas. Ces derniers seraient prêts à miser une quarantaine de millions d’euros auquel pourrait s’ajouter un joueur nommé Ferran Torres. L’Espagnol serait une cible privilégiée par les Magpies qui pourraient flancher face à cette proposition d’envergure.