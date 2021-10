L’entraîneur italien du Shakhtar Donetsk était en conférence de presse avant le choc face au Real Madrid. Et De Zerbi a évoqué ce duel face à Carlo Ancelotti.

« Il (Ancelotti) a clairement fait partie de l’histoire en tant que joueur et ensuite en tant qu’entraîneur. Il est un point de référence pour tout professionnel. Il a été entraîneur pendant tant d’années, toujours au sommet, toujours en train de gagner… Je m’attends à un Real Madrid avec de la personnalité. Ce match ce n’est pas Ancelotti contre moi, c’est sûr. Il était à Naples à l’époque, qui était une équipe très forte et le rôle que nous avons joué tous les deux était normal. C’est un match beaucoup plus global dans lequel il y a des acteurs très importants. L’année dernière, le Shakhtar a connu un très bon groupe de Ligue des champions, il a battu deux fois le Real et fait deux fois match nul contre l’Inter. Mais comme je le dis, ni le Real Madrid ni le Shakhtar ne sont les mêmes. Mais bien sûr, lorsque vous préparez un match, il est évident que vous le faites pour gagner », a indiqué le coach du Shakhtar Donetsk.