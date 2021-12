Pour recruter le défenseur central néerlandais, le FC Barcelone doit se débarrasser de deux de ses plus gros salaires, à savoir Philippe Coutinho et Samuel Umtiti.

Le FC Barcelone va être actif cet hiver. En plus de la venue quasiment officielle de Ferran Torres et de la prolongation d’Ousmane Dembélé, les Blaugrana pourrait recruter un défenseur central. Le Barça serait intéressé par Matthijs De Ligt mais l’opération s’annonce périlleuse. En effet, les gros salaires de nombreux joueurs et notamment peu utilisés font que cette opération est à ce jour impossible. Selon les informations d’ESPN et du journaliste espagnol Gérard Romero, le défenseur hollandais pourrait débarquer en janvier en Catalogne si, et seulement si, Samuel Umtiti et Philippe Coutinho quittent le club cet hiver. Ces deux joueurs bien loin de leurs niveaux d’antan sont actuellement deux des joueurs les mieux payés du Barça. De son côté, la Juventus Turin ne serait pas contre une vente de De Ligt car le joueur voudrait quitter l’Italie et que La Vieille Dame, en grande difficulté financière, pourrait alors récupérer un montant conséquent. Le FC Barcelone n’est pas seul club sur la piste du défenseur central de 22 ans puisque Chelsea et Tottenham sont aussi intéressés.