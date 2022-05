Les dirigeants du Napoli ouvrent la porte pour un départ de leur buteur nigérian Victor Osimhen mais il faudra y mettre le prix. La presse italienne évoque que l’état-major napolitain réclame plus de 100 millions d’euros pour accepter un départ de l’ancien lillois.

Comme l’a révélé ce lundi après-midi le ‘Corriere dello Sport’, la direction de Naples attend une somme conséquente de 110 millions d’euros pour offrir un bon de sortie à son avant-centre international nigérian. Auteur de 13 buts pour 5 passes décisives en 25 matchs de Serie A cette saison, Osimhen possède une très belle cote et son club souhaite surfer sur cette dynamique pour récupérer un max d’argent dans le deal. Pour le moment, Manchester United et Newcastle semblent intéressés et les deux clubs ne devraient pas avoir de difficultés pour offrir une telle somme. Affaire à suivre…