Alors que son contrat se termine dans moins d’un an, David de Gea pourrait bien se retrouver poussé vers la sortie.

Bientôt en fin de contrat avec Manchester United, David de Gea (31 ans) pourrait bien faire ses valises l’été prochain. D’après la presse britannique, si Erik ten Hag est satisfait des prestations de l’Espagnol, il pense aussi que les Red Devils pourraient trouver un portier plus complet et surtout beaucoup plus jeune. A en croire les informations de The Athletic, le coach mancunien a placé deux noms tout en haut de sa liste : Diogo Costa (23 ans, FC Porto) et Unai Simon (25 ans, Athletic Bilbao).

Le média précise que David de Gea serait prêt à réduire son salaire (plus de 20 millions d’euros par an), mais pas à perdre la place de titulaire dans les cages de Manchester United. Avec le retour prévu de Dean Henderson (25 ans), prêté cette saison à Nottingham Forest, il pourrait bientôt y avoir embouteillage au poste. Reste à savoir si de Gea saura trouver les arguments pour conserver la confiance d’Erik ten Hag et de ses adjoints.