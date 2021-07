Outre l’entraîneur Julian Nagelsmann, la toute première recrue de l’été, le défenseur français Dayot Upamecano, ont été présentés dès mi-juillet.

Agé de 22 ans, le défenseur arrive en provenance du RB Leipzig contre la somme de 40 millions d’euros et retrouvera donc son ancien entraîneur sous le maillot bavarois. Le champion d’Allemagne en titre a présenté sa nouvelle recrue ce mardi après-midi et signe encore une fois un joueur très prometteur, capable de s’imposer dans la charnière centrale, surtout après les départs de Boateng et Alaba. Au Bayern, il retrouvera plusieurs compatriotes avec Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kinglsey Coman, Corentin Tolisso et pourquoi pas Michaël Cuisance.