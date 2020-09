Défenseur Français du RB Leipzig, Dayot Upamecano a prolongé son bail avec le club allemand il y a quelques semaines. Ce dernier justifie son choix.

Présent en conférence de presse avec l’Equipe de France, il est revenu sur les raisons de ce choix et envisage de continuer sa progression avec le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions.

“J’ai prolongé à Leipzig car je me sens bien avec les coéquipiers et mon coach qui me donne de la confiance. Il est jeune mais il me donne de la confiance. Ça fait augmenté mon niveau. Ça fait plus de 3 ans que je suis à Leipzig mais je me sens bien. C’est vrai que je suis beaucoup sollicité. Je parle avec des clubs c’est vrai, mais on verra ce qu’il se passe à l’avenir.” Rappelons que le défenseur tricolore est courtisé par le Real Madrid ainsi que Manchester United.