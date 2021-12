Toujours à la recherche d’un entraîneur, l’ASSE vient d’essuyer le refus de l’un des trois prétendants : David Guion.

Ancien adjoint de l’AS Saint-Étienne en 2008, David Guion figurait sur la liste des potentiels successeurs de Claude Puel, renvoyé ce dimanche après la lourde défaite des Verts face à Rennes (0-5). Une piste qui serait finalement tombée à l’eau selon les informations de L’Equipe. Ce mercredi, le quotidien sportif explique que l’ancien entraîneur du Stade de Reims a rencontré mardi les dirigeants de l’ASSE pour évoquer une éventuelle arrivée sur le banc.

Seul hic, le technicien de 54 ans – aujourd’hui sans contrat – a posé des conditions trop éloignées de la réalité économique du club stéphanois, lanterne rouge de Ligue 1 avant la 18e journée. Il voulait notamment débarquer à Saint-Étienne avec un ou plusieurs adjoints et casser la tirelire cet hiver pour pallier les absences de 5 titulaires pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Verts doivent faire de grosses économies et la direction ne prévoit pas plus de deux arrivées au mois de janvier. Il faudra donc se tourner vers un autre coach, alors que Pascal Dupraz et Jean-Louis Gasset attendent toujours en coulisses.