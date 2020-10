Et si la titularisation de Danilo Pereira en défense centrale le week-end dernier face à Nîmes (4-0) était une déclaration de guerre envoyée par Thomas Tuchel à Leonardo ?

Présent au micro de Téléfoot ce dimanche, Mathieu Bodmer est revenu sur la situation en interne au Paris Saint-Germain entre Thomas Tuchel et son directeur sportif, Leonardo. Pour l’ancien du club cela ne fait aucun doute, ça sent la poudre entre les deux hommes/

« Voir Danilo en défense et Marquinhos au milieu, cela m’a perturbé », a avoué Mathieu Bodmer au micro de Téléfoot. « Quand vous prenez Danilo pour jouer au poste de sentinelle, il joue d’ailleurs son premier match avec le PSG ce mardi contre Manchester à ce poste, et que le samedi vous mettez Marquinhos au milieu de terrain et Danilo en défense…On sait que les deux peuvent jouer de la sorte, ce n’est pas un souci, mais c’est un message pour Leonardo à mon avis. Cela pour dire : “tu n’as pas pris mon défenseur, je mets donc Danilo en défense“. Et en plus, il insiste derrière en disant que le meilleur poste de Marquinhos est au milieu de terrain…Je ne vais pas dire que la guerre est déclarée, mais je pense qu’il n’y a pas une grande entente en coulisse entre Tuchel et Leonardo. »