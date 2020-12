Prêté avec option d’achat par le Paris Saint-Germain au FC Porto cette saison, Danilo Pereira (29 ans) fait le point sur son avenir juste avant le match de Ligue des Champions face à Istanbul Başakşehir.

Dans un entretien donné au site officiel du club, l’international portugais avoue se sentir bien dans sa nouvelle équipe et adore les challenges proposés. « Je pense faire partie de Paris maintenant. Je sais que c’est une grande équipe, qui doit toujours jouer pour gagner tous les matchs. C’est génial d’être ici et d’avoir ce challenge à relever parce que j’aime jouer des matchs difficiles et de les gagner. Alors ça fait du bien d’être ici », a lâché le joueur parisien.