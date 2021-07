Ce mercredi soir, l’Angleterre a décroché son billet pour la finale de l’Euro 2020 après son succès 2 buts à 1 face au Danemark. Une victoire grâce à un penalty pour les locaux qui n’aurait jamais du être sifflé.

En fin de match, les réactions ont été nombreuses et c’est notamment Daniel Wass qui est sorti de ses gonds. « Nous sommes déçus de perdre les demi-finales et nous le faisons sur une énorme erreur d’arbitrage. La déception est encore plus grande quand c’est l’arbitre qui décide du match. Je pense que nous avons joué un tour final fantastique. Se rendre en demi-finale à Wembley… et ensuite perdre sur une erreur d’arbitre. Je pense que c’est une honte. » A indiqué le joueur du FC Valence. Rappelons que deux ballons se trouvaient sur la pelouse au moment où Raheem Sterling est entré dans la surface de réparation pour obtenir ce penalty. Selon la règle, quand deux ballons se trouvent dans une même partie du terrain, l’arbitre doit arrêter le jeu et ainsi sortir un des deux ballons, ce qui n’a pas été le cas. Cette histoire va faire couler beaucoup d’encre.