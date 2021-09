Le Paris Saint-Germain a décidé d’évoluer en changeant la musique entonnée lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. En passant du traditionnel « Who Said I Would » de Phil Collins à DJ Snake, le PSG a fait disjoncter Daniel Riolo.

Sur les antennes de RMC, le chroniqueur Daniel Riolo a fustigé ce changement qu’il vit comme une insulte en tant que supporters du Paris Saint-Germain : « Fabien Allègre (marketing PSG) assume insulter un bout d’histoire du club. On efface Phil Collins. Les supporters du PSG, et pas que les Ultras, vont accepter ça ? Et DJ Snake qui se dit supporter du club devrait lui-même refuser une telle honte ! (…) C’est parce que le PSG est devenu un club mondial qu’il fait ça. Plus on gagne de supporters, plus on veut en gagner et plus on change l’histoire… Stratégie marketing mondialisée. DJ Snake est un artiste Monde. Ça rapporte. Les chouineries des vieux supporters ne valent rien. »