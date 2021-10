Le journaliste de « RMC » Daniel Riolo donne son analyse sur le niveau de jeu du Paris Saint-Germain après la défaite hier après-midi 2 buts à 0 sur la pelouse du Stade Rennais.

Et le journaliste n’est pas du tout fan du système de Mauricio Pochettino avec la présence des quatre superstars de l’équipe à savoir Angel Di Maria, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Pour en revenir à l’histoire de l’organisation et du fameux 4-2-4, on fantasme sur le fait que Di Maria revienne au milieu de terrain… Mais on ne le voit jamais !, a déploré le journaliste. Le problème de ce système c’est que ça met Gueye et Verratti en difficulté. Non pas physiquement, ils ne sont pas à l’aise dans ce système. Donc tu peux toujours dire au quatre de devant qu’ils peuvent faire des efforts, mais les deux du milieu n’aiment pas ça ! (…) Verratti devant la défense comme contre City c’est très bien, mais à trois au milieu, pas à deux ! Ça ne met pas Gueye dans de bonnes dispositions ni les autres. » A-t-il expliqué dans les ondes de la radio.