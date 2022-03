Dans une interview accordée à ESPN, Daniel Alves, latéral droit du FC Barcelone a expliqué que Lionel Messi n’est pas heureux au Paris Saint-Germain. Le brésilien demande également, à la Pulga de revenir au FC Barcelone pour retrouver le plaisir de joueur au football.

Pour le moment, Lionel Messi vit un véritable échec avec le Paris Saint-Germain. L’argentin, qui a joué 26 matchs toutes compétitions confondues, a marqué seulement sept buts dont deux en Ligue 1 et délivrer 11 passes décisives. Lors de la double confrontation face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions où le club de la capitale a été éliminé, le ballon d’Or 2021 a manqué un pénalty lors du match aller.

Ce vendredi, ESPN dévoile une interview de Dani Alves, qui explique que l’Argentin n’est pas heureux dans la capitale français. Le latéral droit, qui devrait prolonger d’une saison avec le FC Barcelone, demande à Lionel Messi de revenir en Catalogne pour retrouver le plaisir de joueur au Football: « Daniel Alves, interrogé par ESPN, estime que Lionel Messi n’est pas heureux au PSG et qu’il ferait mieux de retourner au Barça. Leo m’a toujours dit: ‘Où seras-tu mieux qu’ici (Barcelone)?’ J’ai vérifié, il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici. Quand on a su qu’il partait, je lui ai envoyé le même message qu’il m’avait adressé. J’espère qu’il pourra revenir. Qu’il vienne avec moi ici, pour profiter encore un peu de tout ça. (…) Tous ceux qui partent d’ici le regrettent. Tous. Certains disent que non, parce qu’ils n’aiment pas perdre, mais tous ceux qui partent le regrettent. Car ils ne seront pas mieux qu’ici, nulle part. »

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi devrait rester une saison de plus au Paris Saint-Germain afin de montrer qu’il a encore les capacités de guider une équipe vers la victoire en Ligue des champions. Ce dimanche à 13h, il sera sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Largement en tête, les parisiens ont pour objectif de décrocher le 10e titre de champion de France du club.