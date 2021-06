Lors de la défaite, 1-0, du Danemark face à la Finlande, le numéro 10 danois, Christian Eriksen a été victime d’un arrêt cardiaque. Aujourd’hui dans un état stable, ses coéquipiers seront de retour sur le terrain, contre la Belgique (18h) avec l’envie de gagner pour lui.

Avant d’affronter la Belgique, ce soir à 18h lors de la deuxième journée de la phase de groupe de l’UEFA Euro 2020, Simon Kjaer, capitaine du Danemark a publié un beau message où il exprime le soulagement de voir Christian Eriksen toujours en vie : « Ce furent des derniers jours très spéciaux où le football n’était pas la chose la plus importante. Un choc qui fera partie de moi – de nous – pour toujours ! La seule chose qui compte vraiment, c’est que Christian soit ok ! Je suis fier de la manière dont nous avons agi en tant qu’équipe et comment nous nous élevés ensemble dans ces moments difficiles. Je suis touché et reconnaissant des soutiens. Aujourd’hui, nous allons entrer sur le terrain avec Christian dans nos cœurs et pensées. Cela nous donne la paix dans nos esprits, ce qui nous permet de nous focaliser sur un match de foot. Nous jouerons pour Chris. »