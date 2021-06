Non, la D1 ne se jouera pas à 10 clubs la saison prochaine. Cette rumeur, qui avait fait réagir de nombreuses joueuses, ne devrait pas voir le jour. Le président de la FFF a annoncé ce dimanche dans un entretien accordé à l’AFP que la F1 féminine se jouerai à 12 équipes la saison prochaine.

« Il y aura douze équipes », a-t-il déclaré, sans donner d’indices sur la composition du championnat. « On peut dire qu’on est très en retard, ce n’est pas la faute du football ni de la DNCG. Même en Ligue 1 et en Ligue 2, il y a un ou deux clubs qui ont quelques risques de rétrogradation, si bien qu’on est toujours incapable de donner la composition des divisions. J’espère que ça va se décanter dans les jours qui viennent, pour que les clubs puissent penser à leur effectif, à leur budget. Et s’engagent dans les compétitions dans lesquelles ils vont jouer ».