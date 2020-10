Ce mercredi soir, les Français attendent avec impatience le discours du président de la République Emmanuel Macron. Ce dernier prendra la parole, afin de donner les prochaines directives dans cette lutte face au coronavirus.

Si le chef de l’Etat va faire son discours comme prévu, ce dernier a dû être avancé à 19 h 55. Diffusé sur TF1 et France 2, il sera programmé un peu plus tôt que prévu à cause de la programmation serrée de TF1 qui diffusera ensuite son journal et le match de Ligue des Nations entre la Croatie et la France.

Avec un match prévu à 20 h 45 sur la une, la chaîne a dû trouver une solution, afin de ne pas réduire son avant match. Rappelons que ce match est important pour la suite et l’avenir des Bleus. Après, il passera bien évidemment et à juste titre, derrière les annonces du président de la République qui concerneront les plus de 65 millions de Français.