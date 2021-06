Le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, est sous le charme complet du talent de Luka Modric.

« Luka a marqué un but magnifique, le même que contre l’Argentine en 2018. Il est encore plein de volonté et de motivation. Personne ne sait comment Luka parvient à continuer à jouer comme ça. On s’attendrait à ce qu’il baisse le pied, qu’il perde de son énergie, mais il reste la force qui anime toute l’équipe. Tout ce qu’on pourrait dire sur lui est en deçà de la réalité. Je suis fier d’avoir un tel joueur dans notre équipe », a indiqué le manager croate face à la presse.