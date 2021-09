Le romantisme existe toujours et revoir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United n’est plus qu’une question d’heures. A l’aube d’une toute nouvelle aventure, Cristiano Ronaldo annonce ses ambitions. Il veut faire table rase du passé et gagner, gagner, gagner…

Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo va faire son grand retour à Manchester United sur la pelouse d’Old Trafford. Après un passage en demi-teinte en Italie à la Juventus Turin, le Portugais compte bien inverser la tendance et ce, dès samedi, face à Newcastle à l’occasion de la 4ème journée de Premier League. Si sa présence dans le groupe est une certitude, le voir titulaire d’entrée est une possibilité que Cristiano Ronaldo ne peut qu’envisager. Il a d’ailleurs avoué faire le forcing pour cela : » Je me souviens de mon premier match à Old Trafford. J’étais tellement nerveux. Bien sûr que je le serai samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je serai prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour démarrer dans le onze. Je suis ici pour gagner encore et toujours« , a-t-il déclaré dans une interview pour le site officiel des Reds Devils.

Toujours très ambitieux, la légende de 36 ans ne veut plus entendre parler du passé et se tourne vers le présent et le futur afin de réécrire l’histoire sous les couleurs mancuniennes. Un souhait symbolique : « Je ne suis pas ici pour des vacances. Avant c’était bien, je gagnais des choses importantes et j’ai porté le maillot il y a plusieurs années, mais je suis ici pour gagner à nouveau. »