Le Portugais a encore battu tous les records en 2020 sur les réseaux sociaux.

Comme le révèle le magazine américain Billboard, Cristiano Ronaldo a encore dominé le classement des influenceurs cette année. En plus d’être la personnalité la plus suivie sur Instagram, la star de la Juventus Turin détient le record de la publication la plus liké de 2020 devant celle d’un certain… Lionel Messi. Les deux rivaux ont explosé les compteurs cette année avec leur post en hommage à la légende du football argentin, Diego Maradona, décédé en novembre dernier à l’âge de 60 ans.

La photo du Portugais – accompagnée du message : « Je dis au revoir à un ami et le ciel accueille un génie éternel. Il est parti trop tôt, mais personne ne l’oubliera jamais. » – a récolté pas moins de 19,7 millions de likes contre 16,4 millions de likes pour celle de la Pulga, qui termine à la troisième marche du podium des photos les plus partagées de l’année. La deuxième étant celle annonçant la mort de Chadwick Boseman, acteur célèbre pour son rôle dans le film Black Panther.