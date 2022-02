Toujours aussi compétiteur, CR7 pense être « sous-coté » par le site Transfermarkt.

Après Lionel Messi – qui a réglé ses comptes en privé avec Jamie Carragher il y a quelques jours – au tour de son rival Cristiano Ronaldo de piquer une colère. Cette semaine, le Portugais s’est dit « sous-coté » par le site spécialisé Transfermarkt. Cette semaine, le site allemand a publié sur Instagram un Top 10 des joueurs de plus de 33 ans et la superstar de Manchester United a pesté en message privé à cause de sa valeur marchande : ‘seulement’ 35 millions d’euros. « Nous avons mis une liste sur Instagram de 10 joueurs, âgés de 33 ans et plus, et Ronaldo est toujours arrivé en tête en termes de valeur, mais il a dit qu’il devait valoir beaucoup plus », a indiqué la responsable britannique de la société, Dani Busch, dans les colonnes de The Athletic.

Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo se prend le bec avec Transfermarkt. Lorsqu’il jouait à la Juventus Turin, le quintuple Ballon d’Or été déjà excédé par sa valeur marchande – à l’époque de 80 millions d’euros – le plaçant comme le 4e joueur le plus cher de Serie A derrière Christian Eriksen, Lautaro Martinez et Paulo Dybala.