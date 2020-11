Les hommages affluent, et cette fois, c’est l’attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, qui a tenu à rendre un bel hommage à Diego Maradona.

Cela peut toujours être pire. C’est ce que nous apprend l’année 2020. Incendies, pandémies, et voilà qu’aujourd’hui, une nouvelle étoile s’éteint. Ce mercredi, c’est tout le monde du sport qui a été cueilli à froid, Diego Armando Maradona est mort. Alors qu’il venait de souffler ses 60 bougies il y a quelques semaines à peine.

Depuis, les hommages ne cessent de pleuvoir. Cette fois, c’est Cristiano Ronaldo qui a tenu à offrir un dernier au revoir au génie argentin. « Aujourd’hui, je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs pour toujours. Un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limites et un vide qui ne sera jamais comblé. Reposes en paix, as. Tu ne seras jamais oublié », s’est ainsi ému l’attaquant de la Juventus.