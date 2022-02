En difficulté à la finition, Cristiano Ronaldo a peut-être déjà perdu sa place de titulaire pour la saison à venir.

Encore muet ce week-end face à Watford (0-0), Cristiano Ronaldo n’a inscrit qu’un petit but lors de ses 10 dernières apparitions sous les couleurs de Manchester United. Pire, le Portugais est en train de vivre sa plus longue période de disette en club depuis plus de dix ans… Autant d’éléments qui amènent Ralf Rangnick à se poser des questions concernant le buteur de 37 ans.

D’après les informations du Manchester Evening News, le technicien pourrait bien reléguer le quintuple Ballon d’Or sur le banc de touche des Red Devils. Ralf Rangnick affiche notamment des doutes sur la capacité de Cristiano Ronaldo à pouvoir mener l’attaque de Manchester United au-delà de cette saison. Le média anglais rapporte ainsi que Rangnick, qui assumera un rôle de consultant à Old Trafford lorsque sa mission de manager intérimaire prendra fin cet été, cherche déjà le successeur de CR7 à la pointe de l’attaque mancunienne. Affaire à suivre…