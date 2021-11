A peine débarqué à Manchester United pour son grand retour à Old Trafford après 12 ans, Cristiano Ronaldo pourrait bien quitter les Reds Devils plus tôt que prévu. Une non qualification en Ligue des Champions forcerait la main du Portugais qui a déjà des pistes pour rebondir.

Manchester United est sous pression. Les Reds Devils n’ont pas l’intention de licencier Ole Gunnar Solskjaer alors que ses résultats sont pourtant loin d’être convaincants. Le Norvégien semble avoir du mal à tirer le meilleur de ses stars et nouvelles recrues et la lourde défaite subie face à Manchester City a grandement déçu Cristiano Ronaldo. Le Portugais aurait ainsi mis l’avenir du club en balance avec son propre futur et, si Manchester United ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions en fin de saison, il partira.