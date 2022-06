Pour Hugo Viana, Cristiano Ronaldo reviendra au Sporting Portugal… mais pas cet été.

Annoncé sur le départ de Manchester United cet été après la saison décevante des Red Devils, Cristiano Ronaldo a été évoqué du côté du Sporting Portugal, son club formateur. Un rêve fou que le directeur du football du club lisboète, Hugo Viana, n’a pas totalement écarté. Interrogé au micro de Sky Sports cette semaine, le dirigeant portugais a toutefois exclu un retour de CR7 au bercail cette saison, car le quintuple Ballon d’Or est encore sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2023.

« Pas maintenant, je ne pense pas que ce sera possible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il peut aller. Mais on ne sait jamais l’avenir. Je ne veux pas parler beaucoup de cela parce que lorsque nous parlons de Cristiano, c’est très différent. Je pense qu’il a encore une année de contrat, donc quoi qu’il décide, on verra. »