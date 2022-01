Hier dans la victoire des Red Devils à Brentford (1-3), Cristiano Ronaldo n’a pas marqué et a été remplacé par Harry Maguire à la 71e min. Ce qui ressemble à une simple précaution de Rangnick pour son attaquant de 36 ans dans un match déjà plié n’a pas du tout plus au principal intéressé. Le Portugais est sorti très énervé et a semblé en vouloir à son entraineur. Une crise avant un divorce ?

Cristiano Ronaldo ne serait pas vraiment heureux à Manchester United. Son retour l’été dernier ressemblait à un rêve éveillé mais aujourd’hui cela tourne de plus en plus au cauchemar. Le Portugais a récemment déclaré qu’il souhaitait jouer jusqu’à 40 ans mais il veut terminer sa carrière dans une équipe où il pourra gagner un titre et cela ne semble pas être le cas avec les Red Devils. Selon les informations de SunSport, des discussions auraient déjà eu lieu entre le clan de CR7 et Richard Arnold qui deviendra le nouveau directeur général du club au début du mois prochain.

Le joueur de 36 ans est préoccupé par la façon dont le club évolue. Selon le média anglais, Ronaldo serait prêt à quitter le club mancunien cet été si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Ce départ semble donc plus que probable puisque Manchester United est pour le moment 7e de Premier League, à seulement deux points de la 4e place. Mais la bataille s’annonce rude pour arracher cette fameuse place qualificative pour la grande compétition européenne avec Arsenal, 6e, et le Tottenham inarrêtable d’Antonio Conte, 5e.