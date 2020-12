La star de la Juventus Turin rêve de soulever la Coupe du monde avec le Portugal en 2022.

Toujours en quête de records, Cristiano Ronaldo n’est plus qu’à 8 buts avec le Portugal pour s’en offrir un de taille. S’il parvient à atteindre la barre des 110 buts avec sa sélection, le quintuple Ballon d’Or effacera l’Iranien Ali Daei (109) des tablettes. De quoi entrer un peu plus dans l’histoire d’un sport qu’il domine toujours à l’âge de 35 ans. Et même si sa carrière est déjà bien remplie, Cristiano Ronaldo a encore un rêve à accomplir.

« Peu importe l’âge. Ce qui est important, c’est l’esprit », a déclaré l’intéressé dans des propos relayés par la BBC. « Peu importe que Cristiano Ronaldo soit bon, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je vis dans le présent, dans l’instant. Pour le moment tout va bien, je me sens heureux, je me sens vif et dans un bon moment de ma vie. J’espère jouer encore de nombreuses années, mais on ne sait jamais. C’est le football, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Quand je parle à de jeunes garçons, je dis toujours ‘Il faut profiter du moment’ parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Mes yeux voient un avenir très, très radieux, alors j’en profite. »

Cristiano Ronaldo en a également profité pour parler de la Coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar. Un « rêve ultime » que le Portugais estime « possible » à atteindre pour lui et ses coéquipiers. Déjà vainqueur de l’Euro en 2016, CR7 doit encore ajouter un Mondial à son armoire à trophées.