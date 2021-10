De retour à la Juventus Turin afin de succéder à Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri vit un début de saison extrêmement délicat. Septièmes en Serie A, les Turinois se sont inclinés, (1-2), face à un Sassuolo mené par un excellent Maxime Lopez. Des désillusions qui s’enchaînent à la Juventus malgré les changements à la tête de l’effectif. Une situation difficile conséquence du départ de Cristiano Ronaldo selon Evelina Christellin.

« Je suis vraiment désolée, je n’ai pas vu le match au stade mais j’espérais qu’après la reprise des dernières semaines que nous pourrait faire mieux. une Juve qui joue mieux en Ligue des champions, ça se heurte à la défaite à domicile contre Empoli et Sassuolo, avec tout le respect que je dois aux deux. Ensuite, c’est aussi triste de voir le stade presque vide, ça ne s’amuse plus. comme avant. […] Il ne semble pas juste de regretter Sarri ou Pirlo, Allegri a été le protagoniste d’un cycle fantastique et quand il est parti j’ai été très surpris et désolé. Maintenant il fait ce qu’il peut, il a trouvé une situation désastreuse, avec l’équilibre ça existe. est maintenant dans le club ce n’était pas facile de faire le transfert : Ronaldo est parti, ce n’est pas facile et maintenant il doit reconstruire pratiquement à partir des décombres. Toute la confiance en Allegri« , a déclaré Evelina Christellin, dirigeante de l’UEFA et grand fan de la Juventus Turin, au micro de SkySports.