Pour Neville, Cristiano Ronaldo ferait bien de fuir Manchester United dès le mercato hivernal.

Si les tensions semblent s’être calmé à Manchester United depuis quelques semaines, l’avenir de Cristiano Ronaldo (37 ans) reste toujours un énorme point d’interrogation. Certains médias britannique annoncent son départ dès janvier, mais difficile de trouver un club enclin à payer son salaire XXL. Interrogé à son sujet au micro de Sky Sports, l’ancien Mancunien Gary Neville a donné un précieux conseil au Portugais.

“Tu sais ce que je pense que Cristiano Ronaldo devrait faire ? Je pense qu’il devrait s’exprimer et expliquer sa situation. Personne ne l’a entendu parler depuis six mois. On n’entend plus parler de lui. J’ai déjà dit que j’espère qu’un accord a été trouvé pour qu’il puisse partir en janvier. Mais ils doivent s’assurer qu’il va bien.”