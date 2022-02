Pour Shearer, Cristiano Ronaldo est totalement en position de se plaindre après un excellent début de saison avec Manchester United.

Encore accroché ce week-end face à Southampton (1-1), Manchester United a perdu de précieux points dans la lutte pour la Ligue des champions. De quoi donner raison à Cristiano Ronaldo, très critique envers son entraîneur Ralf Rangnick. Dans une récente interview accordée à The Athletic, Alan Shearer s’est également rangé du côté du Portugais.

« Cristiano doit se dire ‘dans quoi je me suis fourré’ ? C’est un joueur incroyable, l’un des meilleurs à avoir foulé la planète, mais il a 37 ans. Il n’aime pas être mis à l’écart car son essence est une volonté inégalée de gagner et une grande détermination à ne jamais s’avouer vaincu. Il veut jouer chaque minute de chaque match. Si cette attitude disparaît, Cristiano disparaît, mais bien sûr, cela met aussi la pression sur l’entraîneur. Je ne lui reproche rien de ce qui se passe. Il a le droit de croire que, sans lui, leur situation serait pire qu’elle ne l’est. Il aurait raison. La même chose m’est arrivée. À la fin de ma carrière, j’ai été laissé de côté plusieurs fois et je ne peux pas expliquer à quel point j’ai détesté ça. Chaque seconde. J’ai pensé que c’était embarrassant, humiliant. Doit-il être plus gentil à la fin des matchs, encourager ses coéquipiers ? Non. Avoir Cristiano dans son équipe devrait être un rêve pour les jeunes et s’ils ne lui demandent pas de conseils maintenant, ce sera bientôt trop tard. »