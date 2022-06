Cristiano Ronaldo bat tous les records. Que ce soit sur, et en dehors du terrain ! En effet, le Portugais en a battu un nouveau ce week-end, comme le rapporte The Sun.

Cette fois-ci, Cristiano Ronaldo est devenu le sportif dont le nom est le plus recherché sur internet, avec 11 millions de recherches par mois, d’après une étude de Betting.Com relayée par The Sun.

Il devance dans ce classement Neymar et Messi, 3e et 5e, mais également Ryan Ramczyk est 2e (6,1M), Lebron James (4e – 5,3M), Tom Brady (6e – 4,3M), Lewis Hamilton (7e – 3,9M), Max Verstappenn (8e – 3,8M), Aaron Rodgers (9e – 3,7M) et Conor Mc Gregor (10e – 3,1M).