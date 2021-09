Cristiano Ronaldo semble plus épanoui que jamais. Le joueur portugais a partagé sur les réseaux sociaux plusieurs clichés de sa famille et lui, sourire accroché aux lèvres.

« Qui a dit qu’il n’y avait pas de soleil à Manchester ? », a-t-il légendé ces photos, où on voit toute sa petite tribu et Georgina, sa femme. Tous sont aux anges, et la petite famille le montre.

Ses 4 enfants,Eva Maria, Mateo, Alana Martina, Cristiano Jr, se sont visiblement bien appropriés les lieux.