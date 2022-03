Pour le chroniqueur britannique Chris Sutton, Manchester United doit « virer » 10 joueurs cet été, dont Cristiano Ronaldo et Paul Pogba.

Rien ne va plus à Manchester United, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions après une défaite 1-0 à Old Trafford face à l’Atlético Madrid. Un faux pas qui plombe assurément la saison des Red Devils. Et en Angleterre les observateurs s’accordent à dire que le prochain entraîneur de l’équipe devra faire le ménage dans l’effectif. De passage au micro de BT Sport, l’ancien footballeur Chris Sutton a donné sa liste des 10 joueurs qui doivent quitter le club au prochain mercato.

« Je suis peut-être la première personne à prononcer ces mots mais je vais le faire : Roy Keane a été gentil. Il a dit que ‘cinq ou six’ ne devraient plus jamais jouer pour Manchester United. Je dirais que c’est modeste. Les fans de United veulent voir leur équipe concourir pour la Premier League et la Ligue des champions. Si nous basons nos décisions sur qui est assez bon pour faire à nouveau de Manchester United un club d’élite, alors nous pourrions atteindre les deux chiffres en termes de personnes à virer. Leur performance à l’Etihad était embarrassante. Pour moi, voici la liste : Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles, Fred, Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani. »