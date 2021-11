De retour à Manchester United après douze ans, Cristiano Ronaldo fait de nouveau vibrer Old Trafford de par ses performances stratosphériques. A 36 ans, le Portugais va finir sa carrière chez les Reds Devils.

La belle histoire du dernier marché estival est sans hésitation le retour de Cristiano Ronaldo sur la pelouse d’Old trafford et ce sous les couleurs de Manchester United. Selon The Sun et une source proche du média, le Portugais a définitivement posé ses valises à Manchester pour y finir sa carrière puis y vivre : « Cristiano a vécu dans le monde entier, mais l’Angleterre a toujours occupé une place spéciale dans son cœur. Il aime le nord-ouest et cherche à trouver un endroit permanent qu’il pourra appeler sa maison après avoir pris sa retraite. » Une décision prise sans doute pour préserver les jumeaux qu’attendent lui et sa compagne Georgina Rodriguez.