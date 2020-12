La star de la Juventus Turin est aussi exigeante avec elle-même qu’avec son fils de 10 ans.

Ce n’est un secret pour personne, Cristiano Ronaldo donne le meilleur de lui-même à chaque entraînement et il suit un régime extrêmement strict. Deux éléments qui font de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète à maintenant 35 ans. Alors quand son fils Cristiano Jr se met à manger des chips et à boire du coca, le papa a rapidement tendance à s’énerver. Comme en atteste cette interview du quintuple Ballon d’Or, en marge des Global Soccer Awards.

« Je ne crois pas que mon fils ait actuellement ce qu’il faut pour arriver au top. Je suis parfois dur avec lui car il boit du coca. Il me met en colère et je me fâche quand il mange des chips ou des choses de ce genre. Même mes plus jeunes enfants me regardent d’un air inquiet quand ils mangent du chocolat. Pour être honnête mon fils aîné a du potentiel, il est rapide et dribble bien mais ça ne suffit pas. Je lui dis tout le temps qu’il faut se dévouer aux entraînements. Je lui demande parfois à la maison d’aller sur le tapis de course et de se baigner dans de l’eau froide afin de récupérer. Mais il me répond qu’il ne veut pas, que c’est trop frais. Je le comprends, il n’a que 10 ans. Tout dépend de lui, je ne lui mettrai aucune pression pour qu’il devienne footballeur. Bien sûr que j’aimerai beaucoup que ce soit le cas mais il fera ce qu’il voudra. Je veux qu’il pense être le meilleur peu importe ce qu’il choisira, même médecin ou autre chose. »