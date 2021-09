Heureux de revoir Cristiano Ronaldo sous les couleurs de Manchester United, Alex Ferguson admet qu’il a eu un impact sur la décision du quintuple Ballon d’Or.

Ancien entraîneur emblématique de Manchester United, Sir Alex Ferguson a joué un rôle majeur dans le retour de Cristiano Ronaldo sous ses anciennes couleurs. Interrogé par la télévision britannique l’Ecossais a raconté les négociations, dans lesquelles il était lui-même impliqué, de peur de voir le Portugais signer chez le rival Manchester City…

« Je suis excité comme tout le monde. Je parle au nom de tous les fans, c’est un grand jour pour Manchester United », a-t-il lancé après la large victoire face à Newcastle (4-1). « Beaucoup de gens ont joué leur rôle pour faire revenir Ronaldo et j’ai contribué en sachant que Cristiano voulait vraiment venir ici et c’était important. Cela a très bien fonctionné. Je ne dirais pas que c’est émouvant, mais c’est excitant pour moi et un soulagement parce que je ne pouvais pas l’imaginer jouer pour Manchester City, je pense que personne ne le pourrait. C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour qu’il vienne ici et le club l’a très bien suivi. J’ai parlé aux dirigeants et c’était fait. »